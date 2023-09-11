Директор Курской АЭС Александр Увакин победил на выборах в облдуму

На довыборах в курскую облдуму по округу №15 по предварительным данным подсчета голосов лидирует директор Курской атомной электростанции Александр Увакин, выдвинутый от «Единой России». Об этом сообщили в избирательной комиссии региона

Округ №15 включает 40-тысячный Курчатов, в котором расположена Курская АЭС. Господин Увакин, по данным ГАС «Выборы», получил 8 310 голосов из 10 030, признанных действительными. Его соперники не набрали и 1 тыс. голосов: у Вадима Челпанова 846, Владимира Кочнева — 386, Елены Долгушиной — 316, Дмитрия Марковчина — 172.

Мандат депутата обдумы стал вакантен после смерти в марте этого года Вячеслава Федюкина, бывшего директора АЭС. Александр Увакин занял его пост в июне 2022-го.

Явка на довыборах в облдуму, по данным избиркома, составила 31,5%. Куряне последние три дня выбирали еще трех глав муниципалитетов и 470 депутатов местных собраний, из которых 435 оказались единороссами. В целом в регионе явка составила 40,31% с учетом дистанционного электронного голосования (всего 109 660 жителей). Онлайн проголосовали 89% от включенных в списки избирателей — 1 552 человека.

Председатель облизбиркома Татьяна Малахова заверила, что «ни одного нарушения, способного повлиять на ход голосования, волеизъявление избирателей, подведение результатов, не установлено».

Сергей Калашников

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