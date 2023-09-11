По факту гибели воронежской семьи от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) по факту гибели семьи из четырех человек от отравления угарным газом. Об этом сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 10 сентября в жилом доме на улице Свободы в селе Ендовище Семилукского района Воронежской области были обнаружены тела 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги, 16-летнего сына и двухлетней дочери. У всех них были признаки отравления угарным газом.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины гибели семьи. Также они опрашивают свидетелей происшествия и проводят другие действия для установления обстоятельств и причин произошедшего. Глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков написал в соцсетях, что не сомневается, что «страшная трагедия произошла из-за неисправного газового оборудования».

Алина Морозова

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