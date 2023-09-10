В Воронежской области четыре человека отравились угарным газом

Сотрудники управления СКР по Воронежской области проводят доследственную проверка по факту обнаружения утром 10 сентября в доме на улице Свободы села Ендовище Семилукского района четырех тел: 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги и двух детей - двухлетней девочки и 16-летнего парня. Их обнаружили «без видимых следов насильственной смерти», а предварительно причиной смерти названо отравление угарным газом.

Как сообщили в ведомстве, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти. Глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков не сомневается, что «страшная трагедия произошла из-за неисправного газового оборудования». «Со слов эксперта-криминалиста, семья отравилась угарным газом предположительно в период с 21 по 28 августа. В недавно купленном ею доме кирпичная печь на газовом отоплении оказалась неисправной. Подробности трагедии выясняются,- написал в соцсетях руководитель муниципалитета. - Сколько еще смертей нам нужно пережить, чтобы плановый визит газовиков воспринимался не как бесполезная процедура, а важное мероприятие?»

Владимир Зоркий