В Оренбуржье закончено расследование дела о мошенничестве в отношении адвоката

Материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката Оренбургской областной коллегии адвокатов переданы прокурору. Он должен решить вопрос с утверждением обвинительного заключения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что обвиняемый с апреля 2020 по август 2021 года обманул и убедил участника судопроизводства по уголовному делу передать ему два млн руб. За указанную сумму правозащитник обещал добиться «изменения подзащитному ранее избранной меры пресечения на домашний арест, а также добиться переквалификации его действий», выяснили силовики. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Ранее адвокат из Оренбуржья получил реальный срок за попытку мошенничества на 15 млн руб. Он не смог оспорить это решение.

Георгий Портнов