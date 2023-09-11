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В Оренбуржье закончено расследование дела о мошенничестве в отношении адвоката

Материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката Оренбургской областной коллегии адвокатов переданы прокурору. Он должен решить вопрос с утверждением обвинительного заключения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что обвиняемый с апреля 2020 по август 2021 года обманул и убедил участника судопроизводства по уголовному делу передать ему два млн руб. За указанную сумму правозащитник обещал добиться «изменения подзащитному ранее избранной меры пресечения на домашний арест, а также добиться переквалификации его действий», выяснили силовики. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Ранее адвокат из Оренбуржья получил реальный срок за попытку мошенничества на 15 млн руб. Он не смог оспорить это решение.

Георгий Портнов

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