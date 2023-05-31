Адвокат из Оренбуржья получил реальный срок за попытку мошенничества на 15 млн рублей

Осужденному за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) адвокату из Оренбургской области отказано в признании его невиновным в преступлении. Решение приняла апелляционная инстанция. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В судебном заседании установлено, что адвокат обманул обвиняемого по другому уголовному делу, пообещав решить вопрос о возвращении изъятого у него компьютерного оборудования для майнинга криптовалют. Он попросил за это передать ему денежные средства в размере 15 млн руб.»,— говорится в сообщении.

В итоге силовики задержали адвоката на месте преступления. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 500 тыс. руб. и лишил юриста права заниматься адвокатской деятельностью на два с половиной года. После этого осужденный вместе с его защитой пытались оспорить это решение, но безуспешно. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

Георгий Портнов