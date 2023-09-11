Назначена дата инаугурации Андрея Травникова на пост главы Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников, выигравший выборы за пост главы Новосибирской области, вступит в должность 15 сентября, сообщил «Ъ-Сибирь» руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Торжественное церемония состоится в государственном концертном зале им А.М.Каца.

После обработки 99,89% протоколов действующий губернатор Андрей Травников набрал 76,23%. Кандидат от КПРФ Роман Яковлев – 10,62%. Далее следуют кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (6,6%) и кандидат от «Справедливая Россия – За правду» Владислав Плотников (4,22%).

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Александр Киселев