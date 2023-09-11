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В Ростовской области вооруженный школьник ранил четырех взрослых

Утром в 07:50 в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области вооруженный 15-летний школьник при попытке проникнуть в школу ранил несколько взрослых, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Девятиклассник был в маске и успел нанести легкие ранения трем сотрудникам учебного заведения и родственнику одного из учеников. Юноша был задержан очевидцами. Школьник страдает психическим заболеванием.

«На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь»,— написал Василий Голубев.

Анастасия Назарова

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