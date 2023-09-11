На выборах губернатора Глеб Никитин набрал более 82% голосов

Глеб Никитин победил на выборах губернатора Нижегородской области. По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней он набрал 82,82% голосов. По данным облизбиркома, на втором месте Владислав Егоров (КПРФ, 9,67%), на третьем — Владислав Атмахов (ЛДПР, 3,08%), на четвертом — Александр Быков («Партия пенсионеров», 1,97%), на пятом — Илья Померанцев («Гражданская сила», 1,73%).

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В выборах приняли участие 56% зарегистрированных избирателей.

Как писал «Ъ-Приволжье», выборы губернатора в Нижегородской области прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать можно было на избирательных участках, на дому и с помощью дистанционного электронного голосования.

В 2018 году Глеб Никитин набрал на выборах губернатора 67,75% голосов. Владислав Егоров был вторым с результатом 16,63%, третье место с 6,5% занял депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов. Четвертое и пятое места достались справороссу Галине Клочковой с ее 4,55% и кандидату от «Партии пенсионеров» Александру Быкову с 3,26% голосов. Явка на выборы губернатора составила 40,52%.

Андрей Репин