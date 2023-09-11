В Казани предложили увеличить число городских пляжей

Глава управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин предложил властям города увеличить число пляжей в 2024 году. Об этом он заявил в ходе делового понедельника.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, это предложение он сделал для создания условий для комфортного и, самое главное, безопасного времяпрепровождения горожан на водных объектах, а также с учетом пожелания местного населения, обращавшегося в управление во время купального сезона.
В частности, жители Казани предлагали сделать пляжи на Нижнем и Среднем Кабане, на озере Чебакса, на территории у Центра семьи и за речным портом.