В Казани предложили увеличить число городских пляжей

Глава управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин предложил властям города увеличить число пляжей в 2024 году. Об этом он заявил в ходе делового понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, это предложение он сделал для создания условий для комфортного и, самое главное, безопасного времяпрепровождения горожан на водных объектах, а также с учетом пожелания местного населения, обращавшегося в управление во время купального сезона.

В частности, жители Казани предлагали сделать пляжи на Нижнем и Среднем Кабане, на озере Чебакса, на территории у Центра семьи и за речным портом.

"Ъ-Казань"