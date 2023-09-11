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«Единая Россия» выигрывает почти во всех округах на выборах в Ярославскую облдуму

По итогам обработки бюллетеней на 89% участков на выборах в Ярославскую областную думу «Единая Россия» укрепила свои позиции, а «Коммунисты России» опустились ниже 5-процентного барьера. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии региона.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

«Единая Россия» набирает 46,37%, КПРФ — 11,6%, ЛДПР — 11,22%, «Справедливая Россия» — 10,83%, «Новые люди» — 7,35, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,76%.

Почти во всех одномандатных округах победу пока одерживают кандидаты от «Единой России». Единственным партийным исключением является Юрий Павлов, выдвинутый от «Новых людей». В действующем созыве думы он представлял «Единую Россию». В Переславле-Залесском выигрывает самовыдвиженец Сергей Соколов.

Подсчет голосов продолжается.

Антон Голицын

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