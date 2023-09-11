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Молодой водитель «ГАЗ» насмерть сбил пешехода на трассе М7 в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии на 114 км федеральной трассы произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, вечером 9 сентября 27-летний молодой человек за рулем «ГАЗ» врезался в 63-летнего мужчину.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии пешеход передвигался по краю проезжей части в попутном направлении. При этом на его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате дорожной аварии пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

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