Башкирия ожидает 110 млн рублей поступлений от приватизации госсобственности

Сумма поступлений в бюджет Башкирии от приватизации государственного имущества в 2024-2026 годах ожидается в размере порядка 110 млн руб. Такие данные приводятся в прогнозном плане приватизации на 2024-20206 годы.

На июль текущего года республика владела 19 государственными унитарными предприятиями, а также акциями 54 хозяйственных обществ. В предстоящий период планируется приватизировать ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», ГУП «МТС ''Центральная''», принадлежащие республике пакеты акций АО «Иглинский весовой завод» (100% уставного капитала), АО «Милек» (34% уставного капитала) и помещение, расположенное в жилом доме в Кумертау.

Наталья Балыкова

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