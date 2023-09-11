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обновлено 09:26

В Прикамье запретят продажу газовых зажигалок несовершеннолетним

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект закона о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Запрет предлагается распространить на зажигалки, баллоны и иные емкости, содержащие сжиженный углеводородный газ, а также на бытовые приборы, в том числе туристские плиты.

Как указано в пояснительной записке, в Прикамье с 2013 года среди подростков распространилась форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается путем вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или в самих зажигалках. В зоне риска находятся дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет.

После вступления закона в силу за продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом начнут штрафовать. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 8 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. руб.

Проект закона будет рассмотрен на октябрьском заседании заксобрания.

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