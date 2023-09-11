На МП «Самарский метрополитен» пожаловались за нарушения на выборах

Избирательная комиссия Самарской области направила предостережение на имя директора МП «Самарский метрополитен» Сергея Шамина. Основанием для этой меры стала жалоба на то, что якобы представители предприятия обязывают сотрудников предоставлять данные о голосовании на выборах главы региона. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам заявителя, руководство МП «Самарский метрополитен» в приказном порядке требовало от подчиненных предоставить сведения о дате и месте голосования работников. Ранее в регионе прошли выборы губернатора.

По предварительным данным избиркома, на них лидировал действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он набрал 86,07% голосов.

Георгий Портнов