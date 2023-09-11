В Северодонецке при поддержке Прикамья откроется новый МФЦ

В октябре в Северодонецке начнет работу новый многофункциональный центр. Это станет возможным благодаря поддержке Пермского края, поставляющего необходимое оборудование и направившего специалистов для его наладки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Новый МФЦ в Северодонецке будет организован в соответствии с российскими стандартами. Также будет модернизирована система получения электронных талонов и организация дополнительных окон приема граждан в существующем отделении. По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, доставившего технику в Северодонецк, жители города сейчас активно оформляют документы российского образца. «Минцифры ЛНР важно в текущий момент влиться в структуру государственного управления России, они начинают эту работу с чистого листа. Поэтому мы с максимальной вовлеченностью готовы оказать всю необходимую поддержку для открытия дополнительных филиалов МФЦ с учетом нашего опыта, а также для построения хорошей, надежной телекоммуникационной инфраструктуры»,— рассказал господин Шиловских.

В настоящее время продолжается сбор техники для оснащения нового филиала МФЦ в Северодонецке, идет ремонт помещения под его размещение. «Будущее отделение МФЦ будет открыто до 20 августа. Это позволит нам разгрузить первое Центральное отделение Северодонецка. Мы благодарим руководство Пермского края за оказанную помощь. Данная поддержка станет залогом быстрой и качественной работы отделения, а для жителей, которым предоставляются госуслуги через отделение МФЦ,— комфортного ожидания»,— отметил заместитель министра цифрового развития ЛНР Владимир Харитонов.