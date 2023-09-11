В Кузбассе завотделением больницы присудили штраф 2 млн рублей за взятку

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении заведующего нейрохирургическим отделением одной из больниц Кемеровской области, который обвинялся в коррупции. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, максимальная санкция — 12 лет заключения), ему назначили штраф в размере 2 млн руб., рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета, отметив, что врач сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

Как установило следствие, а затем и суд, в ноябре 2020 года завотделением согласился на предложение представителя коммерческой фирмы за взятку предоставлять ему сведения о планируемых в его отделении закупках медицинских расходных материалов и изделий. В ноябре 2021 года после заключения договора поставки медик получил от представителя фирмы взятку 300 тыс. руб.

В ходе следствия на имущество обвиняемого, в том числе недвижимость, был наложен арест на общую сумму более 2,5 млн руб.

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Илья Николаев