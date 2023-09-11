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Курганмашзавод начал разрабатывать 152-миллиметровую плавающую гаубицу

Курганский машиностроительный завод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал разрабатывать плавающую гаубицу калибра 155 мм, основываясь на опыте применения артиллерии в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству Романа Хромова.

Опытный образец плавающей гаубицы калибра 152 мм был создан в СССР в 80-е годы прошлого столетия на шасси БМП-3 под рабочим названием «Пат-С». Роман Хромов отметил, что ход боевых действий показал востребованность легкой машины с гаубицей такого калибра.

«Но так как та машина разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать, в частности, с точки зрения системы управления огнем»,— цитирует издание господина Хромова.

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