Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с визитом в Киев. Заранее об этой поездке главы немецкого внешнеполитического ведомства на Украину не сообщалось.

«Украина с огромным мужеством и решимостью защищает свободу всех нас»,— заявила госпожа Бербок по прибытии в Киев (цитата по Deutsche Welle, признанному в РФ иностранным агентом). По ее словам, Украина может и в дальнейшем рассчитывать на помощь Германии. При этом, как пишет «Украинская правда», Анналена Бербок подчеркнула, что украинские власти должны активизировать усилия по проведению в стране масштабных экономических и политических реформ. Рабочий график госпожи Бербок в Киеве не разглашается: в частности, неизвестно, будет ли она встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что это четвертый визит главы МИД ФРГ на Украину с начала российской военной операции. В этот раз, по информации DPA, она добралась до Киева ночным поездом из Польши. Главу немецкого МИДа встретил на вокзале германский посол Мартин Йегер.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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Александр Кислов