В августе в Прикамье вдвое вырос спрос на персонал

В августе этого года в Пермском крае значительно вырос спрос на персонал, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В минувшем месяце в регионе насчитывалось 19,9 тыс. активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений hh.ru. В частности, это на 53% выше, чем в августе 2022 года, и на 102% больше, нежели в январе 2021-го. Ощутимее всего количество вакансий выросло в сферах инвестиций и консалтинга (+131%), административного персонала (+128%), фитнес- и спортклубов, салонов красоты (+123%). Самый скромный прирост вакансий зафиксирован в медицине и фармацевтике — всего на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

При этом наибольшим спросом у пермских работодателей пользуется рабочий персонал (26% вакансий), специалисты в области продаж, обслуживания клиентов (23%), производства, сервисного обслуживания (21%) и прочего.

Напомним, что, несмотря на кризис и санкции, в Пермском крае сокращается безработица. Минувшей весной в регионе насчитывалось 7,2 тыс. безработных граждан — почти на 10% меньше, чем было в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. Рекрутеры говорили о выраженном кадровом дефиците и объясняли его демографией — старением населения и падением рождаемости в 1990-х годах: сотрудники 20–35 лет являются основным «костяком» среди соискателей и персонала компаний. Усугубили кадровый дефицит частичная мобилизация и отток людей в другие страны. За неимением молодых специалистов у пермских работодателей вырос интерес к соискателям старше 50 лет.