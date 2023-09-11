Начальник КрасЖД получит мандат депутата красноярского заксобрания

Начальник Красноярской железной дороги (КрасЖД) Алексей Туманин стал депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он выиграл выборы в Назаровском одномандатном округе №12, следует из данных ГАС «Выборы».
Кандидатуру господина Туманина выдвинула «Единая Россия» (ЕР). За него проголосовало более 18 тыс. избирателей. Всего за мандат депутата боролись шесть человек. Второй результат — 3,1 тыс. голосов — у кандидата от «Родины», директора ООО РМЗ Ивана Серебрякова.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы были проведены в связи с тем, что осенью прошлого года ряды депутатов в связи с переездом из Красноярска покинул первый вице-спикер Сергей Попов. Он также входил во фракцию ЕР.
После получения Алексеем Туманиным депутатского мандата фракция ЕР будет насчитывать 36 человек. Всего в краевой парламент избираются 52 депутата.