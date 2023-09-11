Суд обязал владельца законсервировать дачу Мюзера в Зеленогорске

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск КГИОП к индивидуальному предпринимателю Степану Цепалкину — его обязали в течение полугода законсервировать дачу Мюзера в Зеленогорске, обратил внимание «Деловой Петербург».

Консервация памятника означает проведение антиаварийных работ. В случае невыполнения решения суда в срок ИП обяжут выплачивать неустойку. Полный текст решения суда пока не опубликован.

Дача Мюзера, расположенная на Театральной улице в Зеленогорске, признана памятником архитектуры. Здание было построено на рубеже 19 и 20 веков. В 2012 году его купило за 10 млн руб. ООО «СК Карат», но за время владения восстановительные работы не провело. В январе 2023 года здание снова выставили на торги, но уже за 20 млн руб. Его выкупили совладелец «ГК Реновация» Ян Бобрышев и его бизнес-партнер Степан Цепалкин.

КГИОП направил иск сначала к прошлому владельцу, в июне по ходатайству истца им стал господин Цепалкин. Ян Бобрышев рассказал журналистам, что в КГИОП настаивали на том, что для защиты здания над ним необходимо возвести саркофаг. Эксперты по градостроительству считают, что в настоящее время консервировать здание уже поздно, и нужно как можно быстрее начинать восстановительные работы.

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