Представители партии ЕР победили в допвыборах в Удмуртии по всем округам

В Удмуртии в результате дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных и городских округов победили все 15 представителей партии «Единая Россия». Предварительные данные сообщает избирательная комиссия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В частности, в Устиновском районе столицы Удмуртии, в округе №23, депутатом избрали Михаила Почепцова. Кандидат набрал 44,31% голос избирателей. Общая явка составила 15,15%.

В Сарапуле, в округе №5, в голосовании приняли участие 17,55% жителей. Депутатом стал Николай Глухов, набравший 67,85%. В округе №9 победил Кирилл Уланов — 68,89% голосов, общая явка — 15,98%.

В Можге, в округе №6, в голосовании приняли участие 23,8% жителей. Депутатом избрали Анну Кузнецову, набравшую 65,75% голосов избирателей.

Отметим, что наиболее высокая явка оказалась в Алнашском районе в округе №10, где в голосовании приняли участие 72,1% жителей. Здесь депутатом избрали Александра Крылова, набравшего 91,49%. В Глазовском районе, в округе №7, явка составила 54,37%. Победителем стал Ильшат Касимов, набравший 83,78% голосов. В Сюмсинском районе, в округе №12, в выборах приняли участие 47,9% жителей. Пост депутата занял Андрей Дробинин с 71,62% голосов.