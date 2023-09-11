В Прикамье остановили бесплатную вакцинацию от коронавируса

Медицинские учреждения Пермского края перестали проводить бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав. По словам чиновников, текущая ситуация с распространением COVID-19 не требует массовой прививочной кампании, как это было в прошлые годы. Желающие пройти вакцинацию или ревакцинацию могут сделать это платно в частных клиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Все ограничения, действовавшие в регионе из-за пандемии COVID-19, были официально отменены в конце мая 2022 года.