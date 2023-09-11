Александр Бастрыкин намерен возбудить дело на бывшую новосибирскую судью

В Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) поступило представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей мировой судьи Венгеровского района Марины Сальниковой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы).

Представление будет рассмотрено 18 сентября, указывается на сайте ВККС. Получить оперативный комментарий в следственном ведомстве не удалось.

Постановлением заксобрания Новосибирской области от 27 июля 2013 года Марина Сальникова была назначена на должность мирового судьи на пятилетний срок. В 2018 году ей продлили полномочия на тот же срок.

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Илья Николаев