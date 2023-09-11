Ночью в Яковлевском округе Белгородской области обломки БПЛА упали на дорогу

Ночью 11 сентября в Яковлевском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО. Ее средствами было сбито два БПЛА самолетного типа, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работали оперативные службы.

Вчера днем в Белгородском районе также был беспилотник самолетного типа. Тогда один из фрагментов упал в огород частного дома.

Владимир Зоркий