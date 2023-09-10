Явка на выборах губернатора Воронежской области превысила 50%

На 19:45 10 сентября явка на выборах губернатора в Воронежской области составила 50,18%. Об этом сообщил председатель облизбиркома Илья Иванов. Проголосовали более 911 тыс. человек

В Воронеже явка составила 19,86%, или 135,5 тыс. человек (без учета дистанционного электронного голосования). Системой ДЭГ в регионе воспользовались 86,56% (более 62 тыс.) избирателей, подавших соответствующее заявление.

На довыборы в гордуму Воронежа по одномандатным округам №5 и №18 проголосовало 16,57% избирателей. Выборы проходили в Коминтерновском и Левобережном районах.

Всего в регионе в единый день голосования прошло 48 кампаний. Было задействовано 1714 участковых избирательных комиссий. На выборах присутствовали 4853 наблюдателей. 10 сентября в облизбирком пришло 14 письменных обращений граждан, за три дня — 32 обращения. На горячую линию за три дня поступило 164 звонка. «По итогам трех дней серьезных жалоб и претензий не зарегистрировано»,— констатировал господин Иванов. Он заметил, что все сейф-пакеты «целы и опечатаны», начался подсчет голосов.

Олег Мухин