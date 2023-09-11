Завод СПГ «Сахалин-2» возобновил работу после профилактики

Производство сжиженного природного газа (СПГ) возобновлено в рамках проекта «Сахалин-2», сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Производство приостанавливалось с июля для профилактических операций. Господин Маркелов отметил, что сейчас нет никаких рисков по части ремонта и техобслуживания, несмотря на уход бывшего оператора проекта Shell.

«Работает. В полный рост»,— сказал господин Маркелов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Зампред правления «Газпрома» отметил, что завод дал возможность «научиться строить и эксплуатировать подобные заводы». После ухода в 2022 году Shell российская «Сахалинская энергия» «взяла на себя все рычаги управления данным проектом». «На сегодняшний день нет никаких рисков с точки зрения ремонта и технического обслуживания»,— добавил господин Маркелов.

Топ-менеджер рассказал, что в 2023 году была введена дожимная компрессорная станция. «Это позволило нам стабилизировать давление на входе в завод СПГ, соответственно увеличить расходы (газа - ИФ) и тем самым проектная производительность 11,6 млн тонн в год будет гарантировано выпускать»,— сообщил господин Маркелов.

По проекту «Сахалин-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ был введен в 2009 году. СПГ отгружается в Японию, Южную Корею, КНР, Тайвань и Индонезию. Оператором проекта после ухода Shell стала «Сахалинская энергия». Его совладельцами являются «Газпром», Mitsui и Mitsubishi.

Об экспорте СПГ с завода «Сахалин-2» — в материале «Ъ» «Сжиженный газ взял технологическую паузу».