КПРФ при голосовании по партспискам побеждает на выборах парламента Хакасии

КПРФ одерживает победу при голосовании по партийным спискам на выборах нового созыва верховного совета Республики Хакасии. По данным Центризбиркома, к 8:00 11 сентября было обработано 96,83% протоколов участковых избирательных комиссий.

У КПРФ 38,96% голосов, у «Единой России» (ЕР) – 36,52%. Кроме них, избирательный порог преодолевает только ЛДПР, которая пока получает 7,18%. За порогом остаются «Новые люди» (3,99%), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (3,29%), Партия пенсионеров (3,21%) и «Коммунисты России» (2,86%).

На предыдущих выборах в 2018 году в республиканский парламент по итогам голосования по партспискам прошли пять партий. Тогда первой также была КПРФ, но ее отрыв от ЕР был значительнее – 31,01% против 25,46%.

В Хакасии 25 депутатов верховного совета избираются по партспискам, 25 – в одномандатных округах.

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Валерий Лавский