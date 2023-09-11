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Коммерсантъ FM
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В Ярославле два полицейских пострадали при задержании пьяного водителя

Двое сотрудников патрульно-постовой службы пострадали во время задержания нарушителя правил дорожного движения в Ярославле. Водитель избил одного из полицейских и наехал на автомобиле на второго. Пьяный водитель был задержан после стрельбы по колесам, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Полицию вызвали на улицу Первомайскую из-за большого скопления автомобилей. На месте находился Ford без регистрационных номеров с тонированными передними стеклами. Водитель 2001 года рождения отказался предъявить документы и попытался скрыться. Как сообщило региональное управление МВД, мужчина не реагировал на требования об остановке, после чего сотрудник ГИБДД сначала сделал предупредительный выстрел, а после — выстрелил по колесам.

«Во время движения водитель автомобиля Ford совершил наезд на сотрудника ДПС ГИБДД, который в составе второго наряда прибыл на пл. Богоявления»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Ярославской области. В отношении нарушителя составлены протоколы по восьми административным статьям, его обвиняют в управлении в состоянии опьянения автомобилям без регистрационных знаков с тонировкой, в неповиновении полиции, выезде на встречную полосу, проезде на запрещающий сигнал светофора. Как говорится в сообщении МВД, «следственными органами принято процессуальное решение».

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ведомство сообщило, что кроме того, что мужчина наехал на автомобиле на полицейского, он также нанес другому сотруднику удары руками и ногами. СКР отмечает, что за последние 12 месяцев задержанный больше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Леонид Уварчев

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