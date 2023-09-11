Экс-замглавы воронежского ГИБДД попросил отсрочить взыскание с него 6 млн рублей

Советский райсуд Воронежа отклонил заявление бывшего замглавы регионального ГИБДД Игоря Качкина о рассрочке решения суда, постановившего обратить в собственность государства 22 объекта недвижимости его семьи общей стоимостью более 50 млн руб., а также взыскавшего с экс-полицейского 5,83 млн руб.

Судя по материалам суда, Игорь Качкин просил рассрочить выплату 5,83 млн руб. на 195 месяцев. Он обосновал просьбу непростым материальным положением. Средний размер его ежемесячного дохода в ООО «Ресурс» составляет 32,6 тыс. руб., а пенсия по выслуге лет за работу в правоохранительных органах — 20,8 тыс. Других источников дохода господин Качкин не имеет, его супруга не работает и занимается воспитанием трех несовершеннолетних детей.

У бывшего полицейского есть также неисполненные кредитные обязательства по договору ипотеки с «Московским индустриальным банком»: размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 10,75 тыс. руб. Какого-либо ценного имущества (за исключением квартиры — единственного жилья и 1/3 доли в праве собственности на комнату в общежитии) у господина Качкина к настоящему времени не имеется. К тому же судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на 50% ежемесячного дохода Игоря Качкина.

Рассматривая заявление о рассрочке, суд постановил, что предлагаемая господином Качкиным рассрочка займет продолжительный период времени, что приведет к безусловному нарушению интересов государства. «Доводы заявителя на тяжелое имущественное положение не являются исключительными, а лишь свидетельствующими о невозможности исполнения судебного акта. Наличие небольшого дохода, иных кредитных обязательств не свидетельствует о таком имущественном положении, которое влечет безусловное предоставление рассрочки исполнения решения», — сказано в решении суда.

Напомним, полтора года назад Советский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства обширного списка имущества, принадлежащего семье Игоря Качкина. С ответчиков взысканы 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось. Сам полицейский был уволен из органов и попал под уголовное преследование за покушение на дачу взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Сергей Толмачев