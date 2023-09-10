Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области с 79,44% голосов

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор («Единая Россия») набирает 79,44% голосов избирателей на выборах главы региона. Об этом сообщает Центризбирком после обработки 34,34% протоколов участковых избирательных комиссий. За господина Моора проголосовали 335 709 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На втором месте кандидат от КПРФ, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко с 7,98% (33 742). Третье место занимает кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников, который набрал 7,81% голосов избирателей (33 015). На четвертом месте — кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду», депутат облдумы Владимир Пискайкин с 3,43% (14 501).

Напомним, 10 сентября в 20:00 в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах завершилось голосование на выборах губернатора Тюменской области. Явка избирателей в трех регионах на 19:30 составила 48,08%.

Василий Алексеев

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