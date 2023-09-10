В Тюменской области завершились выборы губернатора, явка превысила 48%

В Тюменской области завершились выборы губернатора, на 19:30 явка составила 48,08%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

На юге Тюменской области явка избирателей составила 51,97%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 38,72%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 65,83%.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. На пост главы региона претендует четыре кандидата в — действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

В регионе также прошли выборы депутатов местных дум в 34 муниципалитетах. В двух из них жители выбирали полные составы представительных органов, в 32 муниципалитетах прошли довыборы. Всего на 36 мандатов депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва претендует 146 кандидатов в одномандатных округах и 122 кандидата по партийным спискам.

Ева Коршунова

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