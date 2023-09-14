Алексей Хохлов, академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН имени А. Н. Несмеянова, глава ученого совета номинации «Физический мир» Научной премии Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хохлов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Алексей Хохлов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Алексей Ремович, в чем вы видите предназначение Научной премии Сбера?

— Премия Сбера призвана отмечать наиболее значимые достижения науки. Это важно прежде всего для молодых ученых, потому что показывает, к чему они должны стремиться, если хотят сделать карьеру в науке. Обществу в целом премия дает понимание того, какие достижения, достойные гордости, есть у российской науки и как они могут способствовать ускорению научно-технического прогресса.

— Как она может привлечь молодежь в науку?

— Научные премии — это своего рода маяки для молодого поколения, они дают ему понимание собственных научных перспектив. Ведь если студенты будут окружены безымянной массой ученых, у них не будет стимула двигаться по этой стезе. Обучение на примерах обычно очень действенно.

— Как вы считаете, стоит ли увеличивать число научных премий в России? И могут ли они способствовать развитию науки, или больше поможет финансирование со стороны государства?

— Тут просто совершенно разные порядки величин. Плановые исследования — это на два порядка больше, чем любые премии. Но число премий, конечно, надо увеличивать, причем и таких, как премия Сбера, которая отмечает наиболее выдающиеся достижения в науке.

— Расскажете о сфере ваших интересов. Чем вас заинтересовали полимеры?

— Я выбирал исходя из того, что было актуально на тот момент. Отец мне подсказал, что нужно заниматься не чистой физикой, а проблемами на стыке наук. Когда я поступил на физический факультет МГУ, там преподавал академик Илья Михайлович Лившиц, который в то время как раз заинтересовался физикой полимеров. И я пошел к нему в группу. А вообще полимеры — очень важное направление. Они были открыты всего сто лет назад немецким химиком Германом Штаудингером, получившим за это Нобелевскую премию в 1953 году. В результате бурного развития полимерной промышленности за эти сто лет практически все материалы, которые нас окружают, созданы из полимерных материалов. А расшифровка Уотсоном и Криком двойной спирали ДНК в 1953 году показала, что для объяснения явлений жизни на молекулярном уровне нужно привлекать идеи и методы науки о полимерах. Поэтому полимеры и биологические молекулы полимеров, такие как ДНК, РНК, белки, находятся в мейнстриме современной науки.

— Какие исследования вы сейчас проводите?

— Сейчас наши исследования связаны с тем, что полимеры начали существенно загрязнять планету. В океанах есть мусорные полимерные острова размером с большую европейскую державу, и приходится решать проблему, как избежать ущерба для водной среды от пластикового мусора, как его правильно утилизировать. Еще одно направление наших исследований — так называемый микропластик. По мере того как полимер деградирует, он превращается в маленькие частицы, которые могут проникать в кровь и даже проходить через клеточную мембрану. Это серьезная проблема для тех организмов, которые живут в водной среде, ну и для человека тоже. В последние три года исследования по проблеме пластикового мусора координировались большой междисциплинарной программой, которую я возглавлял.

— Есть ли у российской физики достижения, которыми она может гордиться?

— Премия Сбера, собственно, и присуждается, чтобы отметить наиболее выдающихся современных ученых, которые получили результаты мирового уровня. В прошлом году лауреатом стал академик Юрий Оганесян за работы в области синтеза сверхтяжелых трансурановых элементов. Его заслуги признаны в мире, и самый тяжелый 118-й элемент таблицы Менделеева, который сейчас открыт, в его честь назван оганесон.

— Как вы оцениваете научный потенциал ваших студентов? Сможет ли кто-нибудь из них со временем претендовать на премию Сбера?

— По-настоящему талантливых студентов всегда около 10%, у них есть потенциал, чтобы развиться в действительно ведущих мировых ученых, но для этого они должны упорно работать и много внимания уделять развитию своего таланта.

Беседовала Елена Туева