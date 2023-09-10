В Свердловской области завершилось голосование на 11 выборах

В 20:00 в Свердловской области завершили работу 833 постоянных и 19 временных избирательных участков, сообщила Избирательная комиссия региона. По итогам двухдневного голосования в области будут избраны 108 депутатов и два главы сельских поселений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый день голосования в Свердловской области

Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ Единый день голосования в Свердловской области

Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ

На выборах депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва по данным регионального избиркома на 18:00 проголосовали 209 168 избирателей. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка избирателей составила 18,76%.

Проголосовать за депутата на довыборах в законодательное собрание области по Ирбитскому округу №13 на избирательные участки пришли 35 384 человек (явка составила 28,94%).

На выборах депутатов думы городского округа Верхняя Пышма проголосовали 12 460 человек (18,24%).

На выборах депутатов думы Качканарского городского округа проголосовали 9 895 избирателей (32,57%).

На довыборах депутата думы Каменск-Уральского городского округа по одномандатному округу №21 проголосовали 722 человека (13,43%).

На довыборах депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному округу №2 проголосовали 743 избирателей (51,42%).

На выборах думы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовал 487 человек (49,14%).

На выборах думы Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 989 избирателей (37,07%).

На выборах думы Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 1 206 человек (28,24%).

На выборах главы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 487 избирателей (49,14%).

На выборах главы Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 989 человек (37,07%).

Напомним, голосование на выборах в Свердловской области началось 9 сентября в 8:00. Проголосовать на них могли около 1 362 000 жителей региона. На участие в ДЭГ в области зарегистрировались 88 367 человек.

Василий Алексеев

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