На Украине в отношении агентства Reuters проведут проверку из-за фото работы ПВО

Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что агентство Reuters проверят соответствующие службы из-за публикации фотографий работы ПВО в Киеве в ходе атак на столицу в ночь на 10 сентября.

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«Я не имел возможности ознакомиться (со снимками.— “Ъ”), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься»,— сказал господин Игнат (цитата по «Страна.ua»).

Reuters опубликовал две фотографии, которые были сделаны ранним утром 10 сентября в Киеве. На снимках запечатлены взрывы, как утверждается, после попадания ракет ПВО в российские беспилотники. На одной из фотографий виден след от летящей ракеты, которая выпущена из многоэтажного здания.

Агентство, ссылаясь на представителей украинских властей, утверждает, что российская армия выпустила по Киеву около трех десятков БПЛА, в результате чего в столице и ее окрестностях раздавались взрывы, в нескольких районах города упали осколки дронов. Минобороны РФ об атаках на Киев не сообщало.

Согласно законодательству Украины, публикация фото и видео работы ПВО влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Если фотовидеофиксация работы ПВО осуществлялась по предварительному сговору или группой лиц с предоставлением снимков или видео врагу, срок лишения свободы может достигать 12 лет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов