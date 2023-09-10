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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Нью-Йорка обвинила Трампа в преувеличении размеров своего состояния

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Дональд Трамп, возможно, завысил размеры своего состояния на большую сумму, чем предполагалось ранее. Как говорится в ее заявлении, вполне возможно, что за последние 10 лет господин Трамп «добавлял» к своему состоянию ежегодно сумму от $1,9 млрд до $3,6 млрд. Ранее речь шла о завышении в год на $812 млн — $2,23 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

По словам прокурора Джеймс, «горы доказательств» свидетельствуют о том, что Дональд Трамп и его друзья и партнеры лгали о размерах его активов и состояния, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам. Прокуратура считает, что на основании имеющихся доказательств вполне выносить постановление о том, что финансовая отчетность Дональда Трампа была сфальсифицирована, не дожидаясь запланированного на 2 октября судебного заседания по этому вопросу. Прокурор добивается для господина Трампа штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа вести семейный бизнес — Trump Organization.

Адвокаты Дональда Трампа ответили на заявления прокурора Джеймс почти мгновенно. По их словам, господин Трамп «бесспорно стоит многих миллиардов долларов», а «мошенничества не было, жертв не было». Адвокаты, в свою очередь, обвинили прокурора в том, что она «очернила, унизила и оклеветала президента Трампа и всю его семью своекорыстным иском, поданным ради политической выгоды».

Адвокатам Дональда Трампа приходится сейчас готовиться к защите своего клиента сразу по четырем процессам, включая по делу о его предполагаемой причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

О том, как главным кандидатам в президенты США подыскивают уголовные статьи, «Ъ» писал в материале «Мастер дела не боится».

Алена Миклашевская

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