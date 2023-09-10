Путин поговорил по телефону с временным президентом Мали Гаитой

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили взаимодействие стран в торгово-экономической и гуманитарных сферах.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали. Ассими Гойта поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности, при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали»,— сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Ассими Гойта также обсудили военный переворот в Нигере и необходимость решения этого вопроса «политико-дипломатическим путем». Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

В 2017 году Мали попала под санкции ООН после начала военного переворота в стране, в ходе которого были арестованы президент и члены правительства. Санкционный режим ежегодно продлевается. В августа 2020-го в стране вновь произошел военный переворот. Ассими Гоита возглавил сформированный военными Национальный комитет спасения народа.

31 августа на заседании Совета безопасности ООН Россия предложила приостановить санкции после 2024 года, однако проект резолюции не приняли. Россия, в свою очередь, использовала право вето при голосовании по проекту резолюции об очередном продлении санкционного режима против Мали.

Лусине Баласян