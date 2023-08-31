Совбез ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали

Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о финальном продлении санкций в отношении Мали до сентября 2024 года, а также о роспуске группы экспертов, которая следит за их исполнением. Как передает «РИА Новости», Япония проголосовала против, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать 9 из 15 голосов.

Между тем Россия, передает ТАСС, использовала право вето во время голосования по проекту резолюции о санкциях в отношении Мали. Проект, разработанный Францией и ОАЭ, предполагает, что действующие санкции, введенные в 2017 году, должны быть продлены до 31 августа 2024 года. Также проект предполагает последующее продление ограничительных мер.

От голосования воздержался Китай, остальные члены Совбеза резолюцию поддержали. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что решение о продлении санкций непродуктивно, поскольку Мали официально обратилось в организацию с требованием их отменить.

Санкционный режим в отношении Мали предполагает внесение в черный список причастным к действиям, которые несут «угрозу для мира, безопасности и стабильности» страны. Речь в том числе идет об участии в боевых действиях, вопреки мирному соглашению от 2015 года. Внесенным в санкционный список запрещены поездки за рубеж, их денежные средства и активы замораживаются. Санкции продлеваются ежегодно.

Лусине Баласян