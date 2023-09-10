Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора ЯНАО

В Салехарде прошла инаугурация Дмитрия Артюхова в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ранее депутаты регионального заксобрания большинством голосов избрали господина Артюхова на пост главы Ямала.

Первый губернатор региона Юрий Неелов, который управлял округом с 1994 — 2010 год, поздравил Дмитрия Артюхова с доверием президента РФ и депутатов ЯНАО. «У тебя есть все шансы побить мой рекорд. Я был губернатором 16 лет, а ты будешь еще больше. Я думаю, такая стабильность Ямалу не повредит. В Москву не торопись, ты всегда туда успеешь, постарайся удержать стабильность на Ямале. Сохранить дружбу между Тюменью, Югрой и Ямалом и с уважением относись к нашим ямальским парням, которые воюют на спецоперации»,— пожелал господин Неелов.

Второй губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который управлял округом с 2010 — 2018 год, отметил управленческие качества господина Артюхова. «Хочу пожелать, чтобы и дальше власть не меняла ваши внутренние человеческие качества. У вас это получается, власть не кружит вам голову, за это люди вас любят и вам доверяют», — сказал господин Кобылкин.

Дмитрия Артюхова со вступлением в должность губернатора ЯНАО также поздравили вице-премьер Александр Новак, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Напомним, в воскресенье большинство депутатов законодательного собрания Ямала проголосовали за избрание Дмитрия Артюхова главой региона на второй срок. На пост губернатора округа претендовали три кандидата. Дмитрий Артюхов («Единая Россия») получил 17 голосов депутатов, Александра Голубенко (ЛДПР) — 2, Максим Лазарев — 1.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи поддержал намерения Дмитрия Артюхова вновь баллотироваться на новый губернаторский срок и пожелал ему успехов.

Василий Алексеев

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