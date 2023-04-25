Путин поддержал главу Ямала Артюхова вновь баллотироваться на новый губернаторский срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал главу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на новый губернаторский срок и пожелал ему успехов. Об этом сообщил сообщил Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова Фото: Telegram-канал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова

Встреча президента и губернатора Ямал прошла сегодня. На ней Дмитрий Артюхов рассказал про помощь семьям военнослужащих в регионе, как решают проблемы с обманутыми дольщиками и про Северный широтный ход.

Срок полномочий Дмитрия Артюхова на посту главы Ямала истекает осенью этого года. С января 2015 года в регионе действует новая схема выборов губернатора, его избирают депутаты законодательного собрания ЯНАО из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Главе государства кандидатов должен предложить глава Тюменской области Александр Моор, так как автономный округ входит в состав области.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в регионе.

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