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Коммерсантъ FM
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Шульгинов признал влияние валютного курса и ремонта НПЗ на топливный рынок

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что на оптовый топливный рынок влияет не корректировка демпфирующего механизма с целью сдерживания цен, а валютный курс и внеплановая остановка нескольких НПЗ.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй»,— сказал господин Шульгинов в интервью «РИА Новости» в рамках ВЭФ.

Топливный кризис в России возник в августе из-за длительного роста оптовых цен на СПбМТСБ, который постепенно стал отражаться на рознице. Правительство планирует решить ситуацию за счет увеличения обязательных продаж на бирже и ограничения числа экспортеров бензина. Между тем осенью несколько НПЗ закрывают на плановый ремонт. На этом фоне снизилось предложение топлива.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Демпферу командуют полный назад».

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