Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия в августе стала лидером по экспорту нефтепродуктов в Бразилию

В августе Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объем закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тыс. т, а их стоимость выросла до $672,8 млн. Это рекордные значения российского экспорта в Бразилию, следует из данных бразильской таможни, которые приводит «РИА Новости».

Экспорт США — второго крупнейшего поставщика нефтепродуктов в Бразилию — сократился до 311,3 тыс. т, а стоимость — на 25%, до $281,2 млн. Третья по объему экспорта нефтепродуктов в Бразилию страна — Индия. В августа импорт в Бразилию составил 164,5 тыс. т на $155,2 млн. Это более чем вдвое больше показателей предыдущего месяца.

Bloomberg писал, что в августе Бразилия решила увеличить импорт российских нефтепродуктов на 25% по сравнению с июлем, до 235 тыс. баррелей в сутки. Рост поставок нефтепродуктов из России в Бразилию начался в феврале текущего года. Тогда вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, введенное ЕС и странами G7, а также установлен ценовой потолок.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...