Россия в августе стала лидером по экспорту нефтепродуктов в Бразилию

В августе Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объем закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тыс. т, а их стоимость выросла до $672,8 млн. Это рекордные значения российского экспорта в Бразилию, следует из данных бразильской таможни, которые приводит «РИА Новости».

Экспорт США — второго крупнейшего поставщика нефтепродуктов в Бразилию — сократился до 311,3 тыс. т, а стоимость — на 25%, до $281,2 млн. Третья по объему экспорта нефтепродуктов в Бразилию страна — Индия. В августа импорт в Бразилию составил 164,5 тыс. т на $155,2 млн. Это более чем вдвое больше показателей предыдущего месяца.

Bloomberg писал, что в августе Бразилия решила увеличить импорт российских нефтепродуктов на 25% по сравнению с июлем, до 235 тыс. баррелей в сутки. Рост поставок нефтепродуктов из России в Бразилию начался в феврале текущего года. Тогда вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, введенное ЕС и странами G7, а также установлен ценовой потолок.

Лусине Баласян