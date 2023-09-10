YouTube заставит кнопку Subscribe светиться при просьбах подписаться на канал

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, благодаря которой кнопка «Подписаться» (Subscribe) будет светиться и менять цвет, когда блогер будет просить пользователей подписаться на канал. В компании рассчитывают, что это поможет пользователям визуально сориентироваться и сделает кнопку более заметной.

Функция активируется автоматически при упоминании слова subscribe в видеоролике — пока что только на английском языке. Также пока она доступна только в десктопной версии. Блогеры используют разные средства, чтобы привлечь внимание пользователей к кнопке «Подписаться», включая разнообразные анимации внутри видео. Теперь YouTube предлагает встроенный инструмент привлечения внимания к кнопке. В компании также могут тестировать аналогичную анимацию и на слово «like».

Ранее YouTube начал тестировать новую функцию, благодаря которой пользователи смогут найти какую-либо музыкальную композицию на платформе, просто напев ее. Также видеосервис опубликовал принципы партнерства с музыкальной индустрией в области технологий искусственного интеллекта, в частности, компания собирается платить правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения ИИ.

Евгений Федуненко