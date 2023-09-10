Волков победил Туивасу на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил Тая Туивасу из Австралии на турнире UFC 293. Бой в тяжелом весе в Сиднее завершился во втором раунде удушающим приемом.

34-летний Волков одержал 37-ю победу в карьере и третью победу подряд. На его счету также 10 поражений. У 30-летнего Туивасы 14 побед и 6 поражений.

В главном бою UFC 293 новозеландский боец Исраэль Адесанья проиграл Шону Стрикленду из США и не смог защитить титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Поединок завершился единогласным решением судей.

Леонид Уварчев