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Волков победил Туивасу на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил Тая Туивасу из Австралии на турнире UFC 293. Бой в тяжелом весе в Сиднее завершился во втором раунде удушающим приемом.

34-летний Волков одержал 37-ю победу в карьере и третью победу подряд. На его счету также 10 поражений. У 30-летнего Туивасы 14 побед и 6 поражений.

В главном бою UFC 293 новозеландский боец Исраэль Адесанья проиграл Шону Стрикленду из США и не смог защитить титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Поединок завершился единогласным решением судей.

Леонид Уварчев

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