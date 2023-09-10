Мятежники Нигера обвинили Францию в стягивании сил для военной интервенции

Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявили военные Нигера, захватившие летом власть в стране. Они считают, что Париж готовится к военной интервенции.

«Франция продолжает размещать свои войска в некоторых странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией»,— сказал генерал-майор мятежников Амаду Абдраман (цитата по AFP).

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Захватившие власть военные требуют вывода французских войск. Париж не признает правительство мятежников. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев