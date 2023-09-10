Больше 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержаны 20 рейсов, еще 4 рейса отменены. Причины неизвестны, о приостановке работы не сообщалось.

Во Внуково шесть рейсов задержаны, один отменен, в Домодедово — шесть и три соответственно, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Еще восемь рейсов задержаны в Шереметьево.

Аэропорты Москвы в последние недели часто закрывают на фоне атак беспилотников. Например, такие меры принимались утром 7 сентября, когда было сбито несколько БПЛА, которые летели в сторону Москвы. В ночь на 10 сентября об атаках беспилотников не сообщалось. Накануне, 9 сентября, в аэропортах тоже вводились ограничения, но в ту ночь об атаках БПЛА не сообщалось.

Леонид Уварчев