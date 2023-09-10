Пашинян уволил начальника службы госохраны

Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника службы государственной охраны Саркиса Ованнисяна, передает «Арменпресс». Обязанности главы службы будет исполнять замглавы ведомства Артур Гаспарян.

О причинах перестановок не сообщается. В числе обязанностей службы госохраны — обеспечение безопасности первых лиц.

Перестановки произошли на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана. Никол Пашинян ранее на этой неделе заявил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. МИД Азербайджана позднее обвинил Армению в эскалации конфликта на фоне президентских выборов в Нагорно-Карабахской республике.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Армения ждет помощи сдальше».

Леонид Уварчев