На выборах депутатов гордумы Екатеринбурга проголосовали около 120 тыс. человек

В первый день выборов 119 265 избирателей проголосовали за новый состав Екатеринбургской городской думы. Об этом в своем telegram-канале сообщила Избирательная комиссия Свердловской области. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка избирателей составила 11,09%.

Проголосовать за депутата на довыборах в заксобрание региона по Ирбитскому округу №13 на избирательные участки пришли 22 292 человек (явка избирателей составила 18,23%).

На выборах депутатов думы городского округа Верхняя Пышма проголосовали 7 692 человека (11,26%).

На выборах депутатов думы Качканарского городского округа проголосовали 5 675 избирателей (18,70%).

На довыборах депутата думы Каменск-Уральского городского округа по одномандатному округу №21 проголосовал 351 человек (6,53%).

На довыборах депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному округу №2 проголосовало 483 избирателя (33,45%).

На выборах думы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовал 196 человек (19,80%).

На выборах думы Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 464 избирателя (17,40%).

На выборах думы Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 493 человека (11,54%).

На выборах главы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовали 196 избирателей (19,80%).

На выборах главы Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района проголосовало 464 человека (17,40%).

Напомним, В Свердловской области 9 сентября в 8:00 началось голосование на 11 выборах. Жители региона изберут 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Проголосовать смогут около 1 362 000 человек на 833 избирательных участках. На участие в ДЭГ в регионе зарегистрировались 88 367 человек.10 сентября в регионе пройдет второй день голосования: избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

Василий Алексеев

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