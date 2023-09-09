ЦОН обратится в Следственный комитет после сообщений о подкупе избирателей

Центр общественного наблюдения (ЦОН) направит обращение в Следственный комитет России (СКР) после новостей о раздаче бесплатных билетов на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» с агитационными материалами одного из кандидатов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В ЦОН отметили, что подкуп избирателей в дни голосования препятствует осуществлению избирательных прав граждан и работе избирательной комиссии. «Комиссией принято решение обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации для проведения проверки по указанным обстоятельствам и принятии процессуального решения»,— сказали в пресс-службе.

Сотрудники Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) по факту нарушения проводят проверку, запросили объяснение у кандидата и руководства БЦ «Высоцкий».

Напомним, В Свердловской области в 8:00 началось голосование на 11 выборах. Жители региона изберут 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Проголосовать смогут около 1 362 000 человек на 833 избирательных участках в течение двух дней, 9 и 10 сентября, с 8:00 до 20:00. На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в регионе зарегистрировались 88 367 человек.

Василий Алексеев

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