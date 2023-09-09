SpaceX запустила 106-ю партию спутников Starlink для глобальной сети

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в соцсети X (бывшая Twitter).

Ракета запускалась с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 23:12 по местному времени (9 сентября, 06:12 мск).

Это 37-й запуск интернет-спутников с начала года и 106-й с мая 2019-го. С учетом последнего запуска на орбиту уже выведены свыше 5 тыс. спутников. Из них в рабочем состоянии остаются более 4,7 тыс.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить сеть до 30 тыс. аппаратов. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Лусине Баласян